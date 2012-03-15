Нужна заглушка на сайт.

Добрый день! Необходимо разработать дизайн сайта, на котором будет размещаться информация про аварию на ЧАЭС, программа и возможность посещения Зоны Отчуждения и т.п. Подробности в приложенном ТЗ. Пожалуйста, оставляйте заявки с указанием портфолио, ваши сроки разработки, ...