Требуется создать дизайн сайта Мастерская "Мастер Саун" — http://mastersaun.com/, который в последующем будет использован для верстки шаблона WordPress.

Мастерская "Мастер Саун" будет заниматься изготовлением Финских саун.

Хотелось бы увидеть интересную идею и дизайнерскую «изюминку», когда впервые посетившие сайт сказали бы «Вау, как просто и интересно!».

Мастерская только открывается, поэтому больших гонораров обещать не могу, но надеюсь, что сможем найти компромисс с исполнителем. Срочность не нужна!

Другими словами из трех параметров: качество, цена и сроки важны только два первых.

Вообще-то нужен конечный результат – готовый дизайнерский шаблон WordPress с предоставлением всех исходников (Photoshop, Coreldraw) для последующей работы для изготовления баннеров для сайта, визиток, логотипа.

Изготовление шаблона решил разбить на две стадии: непосредственно дизайн (дизайнер) и качественная верстка шаблона WP (специалист по верстке). Если будут предложения выполнить работу «под ключ», то рассмотрю и их.

Будут внимательно рассмотрены все предложения.

Дополнительные пожелания могут быть высланы по E-mail. Для уточнения ТЗ готов заполнить присланные брифы.

Спасибо, что прочитали вышесказанное!