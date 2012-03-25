Доброго времени суток. Требуется разработать дизайн а после сверстать его для LiveStreet CMS. Тематика проекта: "Информационные технологии (Блоги компаний, студий, разработчиков, новостная лента и тд.)" Оплата по факту выполнения работы (Возможна СБР): Webmoney, Yandex, LiqPay, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн сайта Мастерская "Мастер Саун" — http://mastersaun.com/, который в последующем будет использован для верстки шаблона WordPress.
Мастерская "Мастер Саун" будет заниматься изготовлением Финских саун.
Хотелось бы увидеть интересную идею и дизайнерскую «изюминку», когда впервые посетившие сайт сказали бы «Вау, как просто и интересно!».
Мастерская только открывается, поэтому больших гонораров обещать не могу, но надеюсь, что сможем найти компромисс с исполнителем. Срочность не нужна!
Другими словами из трех параметров: качество, цена и сроки важны только два первых.
Вообще-то нужен конечный результат – готовый дизайнерский шаблон WordPress с предоставлением всех исходников (Photoshop, Coreldraw) для последующей работы для изготовления баннеров для сайта, визиток, логотипа.
Изготовление шаблона решил разбить на две стадии: непосредственно дизайн (дизайнер) и качественная верстка шаблона WP (специалист по верстке). Если будут предложения выполнить работу «под ключ», то рассмотрю и их.
Будут внимательно рассмотрены все предложения.
Дополнительные пожелания могут быть высланы по E-mail. Для уточнения ТЗ готов заполнить присланные брифы.
Спасибо, что прочитали вышесказанное!
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