Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки274 просмотра
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Требуется создать дизайн сайта Мастерская "Мастер Саун" — http://mastersaun.com/, который в последующем будет использован для верстки шаблона WordPress.

Мастерская "Мастер Саун" будет заниматься изготовлением Финских саун.

Хотелось бы увидеть интересную идею и дизайнерскую «изюминку», когда впервые посетившие сайт сказали бы «Вау, как просто и интересно!».

Мастерская только открывается, поэтому больших гонораров обещать не могу, но надеюсь, что сможем найти компромисс с исполнителем. Срочность не нужна!

Другими словами из трех параметров: качество, цена и сроки важны только два первых.

Вообще-то нужен конечный результат – готовый дизайнерский шаблон WordPress с предоставлением всех исходников (Photoshop, Coreldraw) для последующей работы для изготовления баннеров для сайта, визиток, логотипа.

Изготовление шаблона решил разбить на две стадии: непосредственно дизайн (дизайнер) и качественная верстка шаблона WP (специалист по верстке). Если будут предложения выполнить работу «под ключ», то рассмотрю и их.

Будут внимательно рассмотрены все предложения.

Дополнительные пожелания могут быть высланы по E-mail. Для уточнения ТЗ готов заполнить присланные брифы.

Спасибо, что прочитали вышесказанное!

Дизайн сайта
12 лет назад
PavelU
Павел 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Dozzo
Сер 
39 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$200
4 дня
Евгений дизайн сайта сделал отлично! Относится и выполняет свою работу очень профессионально и творчески. Самое главное, что он сразу понял, что нужно сделать (хотя еще сам не знал чего я хотел)! Работа была сделана в сроки! Никаких притензий и замечаний к выполнению работы нет! Человек очень вежливый! Так что если вы хотите, чтобы у вас был отличный дизайн, то всем советую обращаться к Евгению! Евгений, спасибо за работу!!!
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