Дизайн для сайта по курсовым, рефератам, дипломам

$50
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок229 просмотров
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Нужен дизайн для сайта по курсовым, рефератам, дипломам

Задание в приложении

12 лет назад
lesli007
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
LebedevaVera
Вера 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$40
4 дня
Вера - отличный дизайнер. Точно выполнила предоставленное задание и осуществила правки, которые были необходимы в ходе сотрудничества. Работает быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Артем, хороший заказчик, которых очень немного во фрилансе. Ставит четкое тз, своевременно отвечает на все возникшие вопросы, быстро оплачивает работу. Буду работать с ним дальше и всем рекомендую!
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