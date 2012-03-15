Дизайн/шаблон Wordpress

Нужен дизайн/шаблон (готовый к установке) для сайта на CMS Wordpress. Сайт представляет собой каталог высших учебных учреждений города.

Шаблон должен включать:

- Дизайн главной страницы с выводом рейтинга вузов (по голосам +3, просмотрам +2 и комментариям +1), расширенным поиском (по названию, по направлению подготовки и т.д.)

- Дизайн раздела (вывод вузов по рубрик (например, частные вузы)

- Дизайн страницы (визитка вуза с пунктами: название, лого, сайт, адрес, направления подготовки, комментарии и т.д.)

- Дизайн страницы "Добавить вуз"

Стиль дизайна - молодежный, яркий, но при этом интуитивно понятный каталог.