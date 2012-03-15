Дизайн/шаблон Wordpress

Есть сайт: lviv.imisto.net. Нужно сделать: РЕДИЗАЙН ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ, самое главное - сделать копию вывода новостей как на главной на 66.ru + нужно СДЕЛАТЬ ВЫВОД НОВСТЕЙ в разделе Новости (lviv.imisto.net/news/all), полностью как на 66.ru/news/. Кто заинтересован, ...
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Нужен дизайн/шаблон (готовый к установке) для сайта на CMS Wordpress. Сайт представляет собой каталог высших учебных учреждений города.
Шаблон должен включать:
- Дизайн главной страницы с выводом рейтинга вузов (по голосам +3, просмотрам +2 и комментариям +1), расширенным поиском (по названию, по направлению подготовки и т.д.)
- Дизайн раздела (вывод вузов по рубрик (например, частные вузы)
- Дизайн страницы (визитка вуза с пунктами: название, лого, сайт, адрес, направления подготовки, комментарии и т.д.)
- Дизайн страницы "Добавить вуз"
Стиль дизайна - молодежный, яркий, но при этом интуитивно понятный каталог.
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