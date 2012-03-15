Скопировать дизайн сайта агентства недвижимости

Нужно создать дизайн макеты сайта для агентства недвижимости путём копирования дизайна, но с внесением небольших изменений.

Новый сайт будет проще по функционалу и соответственно на нём не буде части блоком и модулей со старого. И конечно же сам дизайн должен быть НЕ 100% копией, а должен быть как бы "заново отрисован".

Подробное ТЗ и прототипы (блок-схемы) всех страниц для нового прилагаю.

Количество макетов страниц: главная + 6 внутренних.

Готов ответить на все вопросы!

Крайне желательно наличие Skype и гарнитуры для оперативного решения вопросов по проекту.

ЖДУ заявки и сообщения с указанием сроков работы!

Возможны Ваши предложения по бюджету.

Заинтересован в длительном сотрудничество по дизайн проектам различной сложности.

Гарантирую быструю оплату через WebMoney или QIWI или Яндекс.Деньгми на Ваш выбор и положительный отзыв!