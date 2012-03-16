Нужен дизайн/шаблон (готовый к установке) для сайта на CMS Wordpress. Сайт представляет собой каталог высших учебных учреждений города. Шаблон должен включать: - Дизайн главной страницы с выводом рейтинга вузов (по голосам +3, просмотрам +2 и комментариям +1), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу нового дизайнера для проекта, т.к. основной дизайнер полностью загружен.
проект довольно крупного инет магазина.
нужно будет отрисовать лого и макеты.
подробное тз вышлю кандидатам.
ориентировочный бюджет 400$
оставляйте свои контакты для связи.
пишите пожалуйста только те у кого более 10 полож. отзывов.
обговариваем все нюансы до понедельника, с понедельника нужно будет приступить к работе.
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