Ищу нового дизайнера для проекта, т.к. основной дизайнер полностью загружен.

проект довольно крупного инет магазина.

нужно будет отрисовать лого и макеты.

подробное тз вышлю кандидатам.

ориентировочный бюджет 400$

оставляйте свои контакты для связи.

пишите пожалуйста только те у кого более 10 полож. отзывов.

обговариваем все нюансы до понедельника, с понедельника нужно будет приступить к работе.