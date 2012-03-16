Разработка дизайна для интернет-магазина (CSS)

Необходимо разработать 3 темы (CSS) для интернет-магазина - стандартная (для движка как такового), тема для магазина косметики и тема для магазина всякой авто-дребедени включая логотипы.

Движок - монолитное AJAX-приложение (GWT + jQuery UI), который крутится на Google App Engine. По функционалу - простой движок для интернет-магазина (категории и подкатегории товаров, новости, новинки, о компании, простая админка для настроек внешнего вида и ручного заведения и редактирования категорий, подкатегорий, товаров и новостей... функционал продолжает наращиваться).

О параметрах сотрудничества и оплаты договоримся. Пишите!