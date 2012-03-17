Переделка меню на шаблоне joomla

$15
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки182 просмотра
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Нужно переделать оформление меню на сайте с цмс joomla, шаблон который используется Youstudio. Нужен специалист который сталкивался именно с этим шаблоном так как чтоб не возникло потом проблем .

А так же нужно будет подогнать по цвету выпадающие меню к новому оформлению.

Ссылка на демо шаблона: http://www.joomlatemplates.youjoomla.info/youstudio/ изменить только верхнее меню нужно.

В прикрепленном файле можете увидеть картинку меню с оформлением, которое нужно интегрировать.

оформление меню есть в формате .psd

Joomla
12 лет назад
millennium11
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
babay86
Андрей 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Андрей очень компетентный исполнитель! буквально за пару минут решил мои задачи. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четко сформулированные к работе требования, сразу оплатил работу. Надеюсь на сотрудничество в будущем.