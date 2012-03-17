Переделка меню на шаблоне joomla

Нужно переделать оформление меню на сайте с цмс joomla, шаблон который используется Youstudio. Нужен специалист который сталкивался именно с этим шаблоном так как чтоб не возникло потом проблем .

А так же нужно будет подогнать по цвету выпадающие меню к новому оформлению.

Ссылка на демо шаблона: http://www.joomlatemplates.youjoomla.info/youstudio/ изменить только верхнее меню нужно.

В прикрепленном файле можете увидеть картинку меню с оформлением, которое нужно интегрировать.

оформление меню есть в формате .psd