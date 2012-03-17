Требуется дорисовать дизайн. Общение в скайпе. Выполнение задания в срок — Срок выполнения 2 дня
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Нужно сделать в psd дизайн страницы сайта. Дизайн очень лаконичный с минимумов элементов. Заголовок сайта - это надпись.Никаких фото или рисунков.
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