Дизайн страницы сайта

Ищу нового дизайнера для проекта, т.к. основной дизайнер полностью загружен. проект довольно крупного инет магазина. нужно будет отрисовать лого и макеты. подробное тз вышлю кандидатам. ориентировочный бюджет 400$ оставляйте свои контакты для связи. пишите пожалуйста только те у кого более ...