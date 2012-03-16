Разработка PSD-макета

Здравствуйте! Техническое задание в приложении! Победитель который в состоянии самостоятельно сделать шаблон для Drupal 7 получает на него заказ (150$) без проведения дополнительного конкурса. Для оценки дизайна выкладывайте тут превьюшки. Дополнение к основному ТЗ_1: - скин для mibew Дополнение к основному ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сначала я решил попробовать обойтись без дизайна, думал доработать готовый шаблон, но результат фиговый вышел: http://tao.weblab.ua/
Решил обратиться к дизайнерам для разработки макета. У Вас должно быть свое портфолио!
Предлагаю такую схему оплаты и этапы работы (вырезка из договора):
0) Предоплата 200 грн;
1) Разработка и утверждение предварительного схематичного наброска дизайна рабочей страницы сайта, с отображением всех модулей и механизмов, описанных в ТЗ, отправка мне и заказеру в JPG-формате.
(Схематический набросок делается от руки или в кореле за час).
Сроки - менее 1 дня;
2) Разработка и утверждение одного эскиза дизайна рабочей страницы сайта на основе схематичного наброска в JPG-формате (на основании письма с подтверждением от заказчика).
(под эскизом следует понимать «нефинальный», разработанный на 50-80% предварительный эскиз, который позволит заказчику увидеть дизайн и принять или не принять стиль этого эскиза)
Сроки - 3 дня;
В случае, если эскиз не принимается заказчиком, исполнитель продолжает разрабатывать эскизы, но каждый последующий стоит 100,00 грн и оплачивается отдельно в конце работы. Если после 3-х эскизов заказер не определился, тогда производится расчет по доплатам и приглашается другой художник, предоплата остается у художника.
3) На основе утвержденного эскиза (на основании письма с подтверждением от заказчика), эскиз дорабатывается до финального состояния и разрабатывается дизайн всех необходимых финальных страниц сайта в PSD-формате с отправкой каждой из страниц для утверждения в JPG-формате:
• загрузочная;
• рабочая и её вариации:
••• о нас - текст, фотка, ссылки, пример: http://test.sitecreator.com.ua/.
••• контакты и карта проезда взятая с Яндекс, но можно отобразить примерно.
••• карта сайта, обычное дерево типа: http://weblab.ua/sitemap/ пунктир.
••• каталог, три страницы как всегда - рубрики по центру, листинг позиций по центру и страница просмотра позиции. Хотя еще в боковушке слева показать рубрикатор.
••• Обратная связь.
••• Поиск.
Сроки - 3 дня;
4) После утверждения (на основании письма с подтверждением от заказчика), Вы присылаете PSD-макет со всеми страницами разложенными по папкам, мы в течении 3-х рабочих производим окончательный расчет 1000 грн + доплаты за эскизы.
5) Штрафные санкции. Задержка со стороны художника влечет штрафные санкции в виде 2% за каждый день простоя, задержка оплаты со стороны заказчика (нас) влечет штрафные санкции в виде 2% за каждый день неоплаты.
Итак информация о проекте и ТЗ.
Сайт (доменне ім `я): tao[dot]in[dot]ua
Временный адрес: tao[dot]weblab[dot]ua
Общие пожелания к дизайну:
1. При разработке дизайна использовать фон заказчика из архива «Caйт_2а_версiя/index.html»
2. http://www.microsoft.com/communicationsserver/ru/ru/- горизонтальное подвижное меню и справа блоки
3. http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/autocollage/- оформление рамок с закругленнымиуглами
4. http://www.microsoft.com/Streets/en-us/default.aspx- фон, лого и поиск по сайту
5. http://www.zen.biz.ua/- вариант сочетания фона и меню
6. http://support.microsoft.com/contactus/?ws=mscom#tab0 – формы кнопочек (с закругленными углами)
Языки: русский, украинский, английский.
CMS: Джумла, Вордпресс.
Модули сайта:
• Поиск.
Поиск стандартный по типу http://www.microsoft.com/Streets/en-us/default.aspx
• Рассылка.
В админке можно создать рассылку, выбрав как отдельные адреса, так и по группам в которых отметились посетители во время отправки заявки.
У рассылки есть: тема, текст, выбор групп получателей и дата отправки.
• Фото и видеогалерея.
Для каждой страницы сайта можно подгрузить несколько фотографий, видеороликов и баннеров по примеру сайта http://tsn.ua/.
Должны быть стрелочки и кнопки перехода к нужному уменьшенному изображению.
Фотографии – меняются слайдшоу, при нажатии – увеличивается в всплывающем слое, без перезагрузки;
Видеоролики – с роликом вместе грузится изображение, поэтому если несколько роликов – мы также видим слайдшоу, при нажатии – ролик появляется в всплывающем слое, без перезагрузки;
Баннеры расположены один под другим;
• Обратная связь / Заявка.
Поля:
email,
телефон,
имя,
поле для ввода текста,
галочка для рассылки, при нажатии раскрывается список около 10 пунктов, каждый из которых можно отметить галочкой.
Пример:
{ * } Получать рассылку
{ } По новостям
{ * } По семинарам
{ } Базовые практики
{ } Целительная любовь
{ } Железная рубашка
{ } Даоская йога
{ } По статьям
{ } ………………..
• Каталог продукции.
При нажатии на меню «Продукция» в главном меню, под ним отображается подменю с направлениями. При нажатии на направление – переходим на страницу продукции со стандартным отображением перечня продуктов, например:
http://www.healing-tao.com/tao-garden/universal/en/tao-gallery/,
http://fq.kiev.ua/modshop/komplektujushhie-materiali-dlja-obustrojstva-nvf/profilja/asdasdasd/,
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