Разработка PSD-макета

Сначала я решил попробовать обойтись без дизайна, думал доработать готовый шаблон, но результат фиговый вышел: http://tao.weblab.ua/

Решил обратиться к дизайнерам для разработки макета. У Вас должно быть свое портфолио!

Предлагаю такую схему оплаты и этапы работы (вырезка из договора):

0) Предоплата 200 грн;

1) Разработка и утверждение предварительного схематичного наброска дизайна рабочей страницы сайта, с отображением всех модулей и механизмов, описанных в ТЗ, отправка мне и заказеру в JPG-формате.

(Схематический набросок делается от руки или в кореле за час).

Сроки - менее 1 дня;

2) Разработка и утверждение одного эскиза дизайна рабочей страницы сайта на основе схематичного наброска в JPG-формате (на основании письма с подтверждением от заказчика).

(под эскизом следует понимать «нефинальный», разработанный на 50-80% предварительный эскиз, который позволит заказчику увидеть дизайн и принять или не принять стиль этого эскиза)

Сроки - 3 дня;

В случае, если эскиз не принимается заказчиком, исполнитель продолжает разрабатывать эскизы, но каждый последующий стоит 100,00 грн и оплачивается отдельно в конце работы. Если после 3-х эскизов заказер не определился, тогда производится расчет по доплатам и приглашается другой художник, предоплата остается у художника.

3) На основе утвержденного эскиза (на основании письма с подтверждением от заказчика), эскиз дорабатывается до финального состояния и разрабатывается дизайн всех необходимых финальных страниц сайта в PSD-формате с отправкой каждой из страниц для утверждения в JPG-формате:

• загрузочная;

• рабочая и её вариации:

••• о нас - текст, фотка, ссылки, пример: http://test.sitecreator.com.ua/.

••• контакты и карта проезда взятая с Яндекс, но можно отобразить примерно.

••• карта сайта, обычное дерево типа: http://weblab.ua/sitemap/ пунктир.

••• каталог, три страницы как всегда - рубрики по центру, листинг позиций по центру и страница просмотра позиции. Хотя еще в боковушке слева показать рубрикатор.

••• Обратная связь.

••• Поиск.

Сроки - 3 дня;

4) После утверждения (на основании письма с подтверждением от заказчика), Вы присылаете PSD-макет со всеми страницами разложенными по папкам, мы в течении 3-х рабочих производим окончательный расчет 1000 грн + доплаты за эскизы.

5) Штрафные санкции. Задержка со стороны художника влечет штрафные санкции в виде 2% за каждый день простоя, задержка оплаты со стороны заказчика (нас) влечет штрафные санкции в виде 2% за каждый день неоплаты.

Итак информация о проекте и ТЗ.

Сайт (доменне ім `я): tao[dot]in[dot]ua

Временный адрес: tao[dot]weblab[dot]ua

Общие пожелания к дизайну:

1. При разработке дизайна использовать фон заказчика из архива «Caйт_2а_версiя/index.html»

2. http://www.microsoft.com/communicationsserver/ru/ru/- горизонтальное подвижное меню и справа блоки

3. http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/autocollage/- оформление рамок с закругленнымиуглами

4. http://www.microsoft.com/Streets/en-us/default.aspx- фон, лого и поиск по сайту

5. http://www.zen.biz.ua/- вариант сочетания фона и меню

6. http://support.microsoft.com/contactus/?ws=mscom#tab0 – формы кнопочек (с закругленными углами)

Языки: русский, украинский, английский.

CMS: Джумла, Вордпресс.

Модули сайта:

• Поиск.

Поиск стандартный по типу http://www.microsoft.com/Streets/en-us/default.aspx

• Рассылка.

В админке можно создать рассылку, выбрав как отдельные адреса, так и по группам в которых отметились посетители во время отправки заявки.

У рассылки есть: тема, текст, выбор групп получателей и дата отправки.

• Фото и видеогалерея.

Для каждой страницы сайта можно подгрузить несколько фотографий, видеороликов и баннеров по примеру сайта http://tsn.ua/.

Должны быть стрелочки и кнопки перехода к нужному уменьшенному изображению.

Фотографии – меняются слайдшоу, при нажатии – увеличивается в всплывающем слое, без перезагрузки;

Видеоролики – с роликом вместе грузится изображение, поэтому если несколько роликов – мы также видим слайдшоу, при нажатии – ролик появляется в всплывающем слое, без перезагрузки;

Баннеры расположены один под другим;

• Обратная связь / Заявка.

Поля:

email,

телефон,

имя,

поле для ввода текста,

галочка для рассылки, при нажатии раскрывается список около 10 пунктов, каждый из которых можно отметить галочкой.

Пример:

{ * } Получать рассылку

{ } По новостям

{ * } По семинарам

{ } Базовые практики

{ } Целительная любовь

{ } Железная рубашка

{ } Даоская йога

{ } По статьям

{ } ………………..

• Каталог продукции.

При нажатии на меню «Продукция» в главном меню, под ним отображается подменю с направлениями. При нажатии на направление – переходим на страницу продукции со стандартным отображением перечня продуктов, например:

http://www.healing-tao.com/tao-garden/universal/en/tao-gallery/,

http://fq.kiev.ua/modshop/komplektujushhie-materiali-dlja-obustrojstva-nvf/profilja/asdasdasd/,

http://pelsan.com.ua/katalog-tovarov/reechnie-svetilniki/.