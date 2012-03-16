Макет для главной страницы портала

Есть psd макет главной страницы сайта портала эзотерического .

Рисовала сама (начинающий вэб дизайнер).

В нем нам нравиться основная идея, в общем все что касается отражения нашей тематики сайта.

Но т.к. портал будет достаточно крупным и с большим количеством информации

требуется помощь в его доработке (размещение элементов, отступы, текст). все что касается юзабилити и легкости восприятия пользователем.

Ищем человека, который отнесется с пониманием к нашим идеям и сможет улучшить их передачу и исполнение.

Пишите, вышлю подробное ТЗ и psd макет. Все подробности проекта в скайпе!

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Тами

Skype: katlinart

E-mail: [email protected]