Дизайн одной страницы сайта

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок187 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется много доработок по сайту. Для начала готовы отдать в работу одну страницу.

Вернее ее внутреннюю часть. Шапка, футер, меню и прочее остается неизменным.

Страница http://rubkoff.ru/proekty-srubov

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12 лет назад
vangosha
Иван 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад