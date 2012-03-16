Дизайн одной страницы сайта

Сначала я решил попробовать обойтись без дизайна, думал доработать готовый шаблон, но результат фиговый вышел: http://tao.weblab.ua/ Решил обратиться к дизайнерам для разработки макета. У Вас должно быть свое портфолио! Предлагаю такую схему оплаты и этапы работы (вырезка ...