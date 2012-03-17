Подготовить шаблон дизайна лендинга в фирменном стиле компании, после чего подготовить баннеры для лендинга. Задача лендинга: получение заполненных заявок и звонков от посетителей, заинтересованных в услугах компании. Ключевые услуги и версии лендингов (5 шт.; различия в ...
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Добрый день!
Требуется нарисовать дизайн для сайта о турбазах, чтот похожее на booking.com,
лаконичный, но солидный дизайн.
Расположение модулей и позиций в дизайне этого сайта аналогично практически www.booking.com
Бюджет 50-80$.
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