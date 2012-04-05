Дизайн лендинговой промо страницы. Недвижимость.

Нужен дизайн + верстка Страниц будет всего 8-10 Тематика хостинг
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Подготовить шаблон дизайна лендинга в фирменном стиле компании, после чего подготовить баннеры для лендинга.
Задача лендинга: получение заполненных заявок и звонков от посетителей, заинтересованных в услугах компании.
Ключевые услуги и версии лендингов (5 шт.; различия в контенте и названии блоков формы заявки на услугу):
1. Срочный выкуп квартир.
2. Купить квартиру.
3. Продать квартиру.
4. Обменять квартиру.
5. Услуги агентства недвижимости: срочная продажа квартиры; выкуп квартиры; продажа квартиры; покупка квартиры; обмен квартиры; приватизация квартиры; сопровождение сделок с недвижимостью; Оценка стоимости квартиры. Приватизация квартиры.
Лендинг желательно сделать в минималистичном стиле, с учётом фирменного стиля компании ДомЭль. Это наш фирменный логотип, синий цвет фона, белые узоры.
Ключевые элементы лендинга:
1. фирменный цвет как в логотипе на сайте http://www.*ru/
2. Логотип оставляем тот же, его исходники и другие элементы фирменного стиля имеются по ссылке http://files.mail.ru/* Firmenniy Stil -*ar (145.0 МБ)
3. Требуется использовать фирменные узоры компании в оформлении лендинга с целью его брендирования. Их можно немного изменить/ дополнить.
4. Подача материала/ текстов/ форм должна быть представлена в трёх решениях:
4.а. крупные шрифты и элементы, для максимальной читабельности. Пример конкурента http://www.buy-flats.ru/srochnyi-vykup-dolei-komnat-kvartir-nedvizhimosti-v-moskve-podmoskove/
4.б. Современный, Hi-res лендинг, ориентированный на высокие разрешения мониторов и зоркий глаз, современных пользователей.
Пример: http://realty.dmir.ru/magazine/
4.в. Субъективное видение web-дизайнера решения данной задачи.
5. При подготовке шаблона лендинга можно использовать контент с проекта buy-flats.ru
6. Формы заявки должно быть представлено две (название полей в полной заявке меняются для разных лендингов), смотрим нашу заявку по ссылке http://*.ru/oczenka-kvartiryi.html :
6.1. Простая
*С полями: Как к вам обращаться; Ваш телефон: Ваш E-mail; Комментарий* и
6.2. Полная, смотрим по ссылке.
7. Обязательно наличие плавающей формы *Заказать обратный звонок* с полями *Как к вам обращаться; Ваш телефон*.
8. В шапке лендинга должен быть блок ротации для баннеров, который можно скрыть кликом по "Скрыть баннер".
Параметры баннера. Размер баннера (можно изменить под шаблон): 960 х 300 пикселей. Формат баннеров: PNG, без сжатия.
Требуется разработать шаблон макета баннера, в котором будет блок фотографии, заголовка и текста.
В блок баннеров будет разработана концепция тезисной рекламы профильной услуги с просьбой позвонить.
Текст шаблона:
1.
Купим Вашу квартиру за свои деньги в течение одних суток!
Мы сами можем купить вашу комнату или долю. Т.е. мы выступаем не в роли посредника, а в роли ПОКУПАТЕЛЯ. Это позволяет Вам не тратить драгоценное время, силы и средства на поиск потенциальных покупателей на продаваемый Вами объект. Подготовку документации к сделке мы осуществляем сами.
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2. Что же такое срочный выкуп квартир?
Срочный выкуп - это простая и удобная форма быстрого и безопасного получения денежных средств за проданную квартиру в течении 1 дня.
Вы получаете предоплату в день обращения.
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3. Как быстро, за 1 день, продать свою квартиру? Три простых шага:
1. Предварительная оценка по телефону: 8 (495)*;
2. Точная оценка в момент первоначального осмотра квартиры;
3. Подготовка договора купли-продажи, с совершением сделки в одном из банков, по вашему усмотрению.
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4. Все сделки застрахованы на 3 года!
Мы бесплатно предоставляем страховой полис титульного страхования для всех наших клиентов. Это страхование риска утраты права собственности в случае признания сделки недействительной. Он защитит вас, если:
- в последней или предыдущих сделках были нарушены права третьих лиц (неучтенных наследников, несовершеннолетних детей, предыдущих владельцев и т. д.);
- предыдущие сделки были незаконны;
- документы, необходимые для совершения сделки, оказались подложными;
- ошибся регистратор;
- кто-либо из участников сделок будет признан недееспособным;
- решения суда были неправомочны и пр.
Неудачные лендинги (дизайн):
http://cherrygarden.alloka.ru/
http://personnel-solution.alloka.ru/
http://peresvet-realty.alloka.ru/
Удачные:
http://r-e-a-l-t-y.ru/exchange.html
Текущий сайт компании domell.ru не отвечает требованиям заказчика по брендированию и по стилевому решению, представлению контента, поэтому на него не ориентируемся.
******
Судари и сударыни, прошу показать ссылкой вашу лучшую работу, чтобы убедить меня, что именно вы сможете сделать лучший шаблон.
Укажите бюджет за проект (5 шаблонов лендинга + 3 баннера) и сроки реализации базового шаблона в двух-трёх редакциях (ваша, low res и hi res).
Приветствуются комментарии.
У каждого исполнителя свой тариф и ожидания по оплате, пожалуйста, не надо их привязывать к моему бюджету. Если вы делаете диз за 100 долларов для сайта, не пишите в заявке 300 долларов. Указывайте минимально-комфортный бюджет выполнения данного ТЗ. Плюс, будут доп. работы, до полной стоимости первоначального бюджета проекта. Мне нужен вэб-дизайнер для постоянного сотрудничества.
ТЗ полное - во вложении.
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