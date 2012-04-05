Дизайн лендинговой промо страницы. Недвижимость.

Подготовить шаблон дизайна лендинга в фирменном стиле компании, после чего подготовить баннеры для лендинга.

Задача лендинга: получение заполненных заявок и звонков от посетителей, заинтересованных в услугах компании.

Ключевые услуги и версии лендингов (5 шт.; различия в контенте и названии блоков формы заявки на услугу):

1. Срочный выкуп квартир.

2. Купить квартиру.

3. Продать квартиру.

4. Обменять квартиру.

5. Услуги агентства недвижимости: срочная продажа квартиры; выкуп квартиры; продажа квартиры; покупка квартиры; обмен квартиры; приватизация квартиры; сопровождение сделок с недвижимостью; Оценка стоимости квартиры. Приватизация квартиры.

Лендинг желательно сделать в минималистичном стиле, с учётом фирменного стиля компании ДомЭль. Это наш фирменный логотип, синий цвет фона, белые узоры.

Ключевые элементы лендинга:

1. фирменный цвет как в логотипе на сайте http://www.*ru/

2. Логотип оставляем тот же, его исходники и другие элементы фирменного стиля имеются по ссылке http://files.mail.ru/* Firmenniy Stil -*ar (145.0 МБ)

3. Требуется использовать фирменные узоры компании в оформлении лендинга с целью его брендирования. Их можно немного изменить/ дополнить.

4. Подача материала/ текстов/ форм должна быть представлена в трёх решениях:

4.а. крупные шрифты и элементы, для максимальной читабельности. Пример конкурента http://www.buy-flats.ru/srochnyi-vykup-dolei-komnat-kvartir-nedvizhimosti-v-moskve-podmoskove/

4.б. Современный, Hi-res лендинг, ориентированный на высокие разрешения мониторов и зоркий глаз, современных пользователей.

Пример: http://realty.dmir.ru/magazine/

4.в. Субъективное видение web-дизайнера решения данной задачи.

5. При подготовке шаблона лендинга можно использовать контент с проекта buy-flats.ru

6. Формы заявки должно быть представлено две (название полей в полной заявке меняются для разных лендингов), смотрим нашу заявку по ссылке http://*.ru/oczenka-kvartiryi.html :

6.1. Простая

*С полями: Как к вам обращаться; Ваш телефон: Ваш E-mail; Комментарий* и

6.2. Полная, смотрим по ссылке.

7. Обязательно наличие плавающей формы *Заказать обратный звонок* с полями *Как к вам обращаться; Ваш телефон*.

8. В шапке лендинга должен быть блок ротации для баннеров, который можно скрыть кликом по "Скрыть баннер".

Параметры баннера. Размер баннера (можно изменить под шаблон): 960 х 300 пикселей. Формат баннеров: PNG, без сжатия.

Требуется разработать шаблон макета баннера, в котором будет блок фотографии, заголовка и текста.

В блок баннеров будет разработана концепция тезисной рекламы профильной услуги с просьбой позвонить.

Текст шаблона:

1.

Купим Вашу квартиру за свои деньги в течение одних суток!

Мы сами можем купить вашу комнату или долю. Т.е. мы выступаем не в роли посредника, а в роли ПОКУПАТЕЛЯ. Это позволяет Вам не тратить драгоценное время, силы и средства на поиск потенциальных покупателей на продаваемый Вами объект. Подготовку документации к сделке мы осуществляем сами.

Все сделки застрахованы на 3 года!

2. Что же такое срочный выкуп квартир?

Срочный выкуп - это простая и удобная форма быстрого и безопасного получения денежных средств за проданную квартиру в течении 1 дня.

Вы получаете предоплату в день обращения.

Все сделки застрахованы на 3 года!

3. Как быстро, за 1 день, продать свою квартиру? Три простых шага:

1. Предварительная оценка по телефону: 8 (495)*;

2. Точная оценка в момент первоначального осмотра квартиры;

3. Подготовка договора купли-продажи, с совершением сделки в одном из банков, по вашему усмотрению.

Все сопутствующие затраты мы оплачиваем сами!

Все сделки застрахованы на 3 года!

4. Все сделки застрахованы на 3 года!

Мы бесплатно предоставляем страховой полис титульного страхования для всех наших клиентов. Это страхование риска утраты права собственности в случае признания сделки недействительной. Он защитит вас, если:

- в последней или предыдущих сделках были нарушены права третьих лиц (неучтенных наследников, несовершеннолетних детей, предыдущих владельцев и т. д.);

- предыдущие сделки были незаконны;

- документы, необходимые для совершения сделки, оказались подложными;

- ошибся регистратор;

- кто-либо из участников сделок будет признан недееспособным;

- решения суда были неправомочны и пр.

Неудачные лендинги (дизайн):

http://msk-realty.alloka.ru/

http://cref.alloka.ru/

http://cref-nn.alloka.ru/

http://cherrygarden.alloka.ru/

http://chistudio.alloka.ru/

http://personnel-solution.alloka.ru/

http://makfashion.alloka.ru/

http://peresvet-realty.alloka.ru/

http://bravosoft.alloka.ru/

Удачные:

http://r-e-a-l-t-y.ru/exchange.html

http://autogrupp.ru/

http://strawberry-money.ru/

Текущий сайт компании domell.ru не отвечает требованиям заказчика по брендированию и по стилевому решению, представлению контента, поэтому на него не ориентируемся.

******

Судари и сударыни, прошу показать ссылкой вашу лучшую работу, чтобы убедить меня, что именно вы сможете сделать лучший шаблон.

Укажите бюджет за проект (5 шаблонов лендинга + 3 баннера) и сроки реализации базового шаблона в двух-трёх редакциях (ваша, low res и hi res).

Приветствуются комментарии.

У каждого исполнителя свой тариф и ожидания по оплате, пожалуйста, не надо их привязывать к моему бюджету. Если вы делаете диз за 100 долларов для сайта, не пишите в заявке 300 долларов. Указывайте минимально-комфортный бюджет выполнения данного ТЗ. Плюс, будут доп. работы, до полной стоимости первоначального бюджета проекта. Мне нужен вэб-дизайнер для постоянного сотрудничества.

ТЗ полное - во вложении.