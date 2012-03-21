Приватно для Дмитрук Елена (Leloo)

$500
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки116 просмотров
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разработать главную страницу сайта строй тематики

12 лет назад
Roman325
Роман 
50 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$280
5 дней
Приятно работать с Еленой. С первого раза хорошо поняла то что мы хотели получить от разработки главной страницы. Честно говоря не верили что хорошо получится. Все правки были внесены быстро. Нареканий нет. Будем продолжать сотрудничество.
Роман пример подражания для Заказчиков. Четко поставил задачу, всегда был на связи, вносил адекватные комментарии, моментальная оплата. Спасибо за проект, он был очень интересным для меня и надеюсь, что ваш сайт принесет вам то, что вы прогнозировали, и даже больше.
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