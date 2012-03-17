Дизайн + вёрстка для смс биллинга

Нарисовать дизайн для всех страниц находящихся здесь bill.smsfake.ru/

дизайн должен быть примерно таким:

paystream.ru/ ОСНОВА нравится имидж, стиль, доверие

profit-bill.com/ здесь нравится структура шапки и блок с популярными тарифами

smsbill.ru/tariffs здесь нравится внутренний стиль таблиц

www.a1agregator.ru/ здесь нравится КАК ЭТО РАБОТАЕТ

вот всё это объединить воедино и интегрировать в шаблон самописного сайта на php

+ шапку оригинальную, с содержанием денег, смс-ок, бумажник или что-то в этом стиле

Работаю по системе: Вы мне грубый эскиз главной, если устраивает – я вам аванс, доделываете, показываете, доплачиваю.

Пишите сроки и стоимость, заявки без портфолио и отзывов не рассматриваю.