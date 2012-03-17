Текущий сайт http://itmserv.ru/. Необходимо сделать новый дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема оформления в CMS Drupal. После выбора победителя возможно потребовать подредактировать дизайн. Общий стиль сайта должен быть корпоративный. Цвета: серый, красный (логотип), зеленый, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
дизайн блога, карта Google и Yandex
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нарисовать дизайн для всех страниц находящихся здесь bill.smsfake.ru/ дизайн должен быть примерно таким: paystream.ru/ ОСНОВА нравится имидж, стиль, доверие profit-bill.com/ здесь нравится структура шапки и блок с популярными тарифами smsbill.ru/tariffs здесь нравится внутренний стиль ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта для компании по продаже грузовых автомобилей в москве http://logisline.ru/.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $300
Добрый день. У нашей компании появилась задача реализовать переработку внешнего вида интернет-справочника. Одним из условий - довольно четкая проработка usability. Существует неизменная структура страниц. Для дизайна есть несколько типов страниц: Главная Статичная Результаты поиска Оглавление справочника Страница из справочника Все подробности ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Для шаблона Sakura для dle, нужно нарисовать два бекграунда(день и ночь)+логотип.Все для онлайн кинотеатра. От вас цены и сроки.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день! Требуется нарисовать дизайн для сайта о турбазах, чтот похожее на booking.com, лаконичный, но солидный дизайн. Расположение модулей и позиций в дизайне этого сайта аналогично практически www.booking.com Бюджет 50-80$.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Подготовить шаблон дизайна лендинга в фирменном стиле компании, после чего подготовить баннеры для лендинга. Задача лендинга: получение заполненных заявок и звонков от посетителей, заинтересованных в услугах компании. Ключевые услуги и версии лендингов (5 шт.; различия в ...Завершен12 лет назад
Нужен дизайн + верстка Страниц будет всего 8-10 Тематика хостингЗакрыт12 лет назад
- $15
Нужно переделать оформление меню на сайте с цмс joomla, шаблон который используется Youstudio. Нужен специалист который сталкивался именно с этим шаблоном так как чтоб не возникло потом проблем . А так же нужно будет подогнать по ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Требуется много доработок по сайту. Для начала готовы отдать в работу одну страницу. Вернее ее внутреннюю часть. Шапка, футер, меню и прочее остается неизменным. Страница http://rubkoff.ru/proekty-srubov Предлагайте цены.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад