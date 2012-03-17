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Первый баннер(день) дом, озеро,деревья, на озере лодка, туман , какой нибудь колодец. полная картина должна быть средней мрачности. А второй баннер (ночь) должен быть совсем мрачным ( дом весь сгнивший, озеро превратилось в ужасное болото, деревья все высохшие и скрюченные, полузатопленная сгнившая лодка, призраки и т.д.). Все в лучших традициях фильмов ужасов.

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