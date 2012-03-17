Создать картинки для сайта

Нужно создать профессиональные современные и интересные картинки для сайта. Требуется 3 картинки для шапки сайта и 5 небольших картинок, которые будут размещаться непосредственно на главной странице сайта и будут иметь гиперссылку, стилистика примерно как здесь www.easy-language.ru/

Показывайте примерные работы.