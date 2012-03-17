Логотип и дизайн интернет-магазина

Речь идет о стоматологическом форуме dent-club.org.ua Версия PHPBB там 3.0.5, нужно обновить на самую последнюю. И сделать полностью редизайн шаблона под новую версию с полной руссификацией. Проект только для тех у кого опыт работы с PHPBB.