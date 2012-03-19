Сделать шаблон сайта для ТСЖ для joomla 1.5.25

скоро будет нужен шаблон для интернет магазина на cs-cart. тематика сайта торговля электрооборудование (кабель розетки лампочки) шаблон хочу такой как этот http://www.muztorg.ru (он конечно не на cs-cart но функционал почти идентичный) ну мош там цветовую ...