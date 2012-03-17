Шаблон для сайта на cs-cart

Текущий сайт http://itmserv.ru/. Необходимо сделать новый дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема оформления в CMS Drupal. После выбора победителя возможно потребовать подредактировать дизайн. Общий стиль сайта должен быть корпоративный. Цвета: серый, красный (логотип), зеленый, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
скоро будет нужен шаблон для интернет магазина на cs-cart. тематика сайта торговля электрооборудование (кабель розетки лампочки)
шаблон хочу такой как этот http://www.muztorg.ru (он конечно не на cs-cart но функционал почти идентичный) ну мош там цветовую гамму поменять.
собственно надо приценится кто возьмется и почем.
Шаблон нужен в готовом к употреблению виде. то есть сверстаный и подогнаный к движку и все такое...
конечно же, если есть предложения по услугам частично: дизайн, верстка или конечная доводка-адаптация к движку cs-cart, не стесняйтесь - предлагайте!
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