Шаблон для сайта на cs-cart

скоро будет нужен шаблон для интернет магазина на cs-cart. тематика сайта торговля электрооборудование (кабель розетки лампочки)

шаблон хочу такой как этот http://www.muztorg.ru (он конечно не на cs-cart но функционал почти идентичный) ну мош там цветовую гамму поменять.

собственно надо приценится кто возьмется и почем.

Шаблон нужен в готовом к употреблению виде. то есть сверстаный и подогнаный к движку и все такое...

конечно же, если есть предложения по услугам частично: дизайн, верстка или конечная доводка-адаптация к движку cs-cart, не стесняйтесь - предлагайте!