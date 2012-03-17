Шаблон для сайта на cs-cart

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скоро будет нужен шаблон для интернет магазина на cs-cart. тематика сайта торговля электрооборудование (кабель розетки лампочки)

шаблон хочу такой как этот http://www.muztorg.ru (он конечно не на cs-cart но функционал почти идентичный) ну мош там цветовую гамму поменять.

собственно надо приценится кто возьмется и почем.

Шаблон нужен в готовом к употреблению виде. то есть сверстаный и подогнаный к движку и все такое...

конечно же, если есть предложения по услугам частично: дизайн, верстка или конечная доводка-адаптация к движку cs-cart, не стесняйтесь - предлагайте!

12 лет назад
srsvet
Руслан 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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