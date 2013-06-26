Разработка сайтов "под ключ" на базе собственных решений.
PHP5 (ООП), MySQL, JavaScript (+JQuery, ajax)
PHP фреймворки: Yii, Codeignitor
Основные направления деятельности:
• Написание грабберов\парсеров под любые задачи.
• Разработка сайтов "под ключ" на базе собственной CMS.
• Разработка собственных CMS под любые задачи и высоко нагруженные проекты.
• Решение ресурсоёмких задач.
• Анализ и оптимизация сторонних скриптов.
• Разработка модулей для различных CMS.
• Написание ТЗ.
• Управление проектами.
• Поддержка и сопровождение рабочих проектов.
• Администрирование, установка, настройка серверов на базе FreeBSD, Debian, Ubuntu (apache, nginx, postfix, exim, proftpd, mySQL, PostgreSQL, sqllite, squid, nagios, cacti, samba, rsync, iptables, ipfw, nat, ispmanager etc.)
• Защита от DDOS атак.
Портфолио
- Портал недвижимости173 просмотра
- Всероссийский виртуальный конкурс красоты140 просмотров
- Каталог товаров из аукционов Yahoo151 просмотр
- Редизайн + введение нового функционала209 просмотров
- Perlabelle.com177 просмотров
- The-tracking.com218 просмотров
- Polexp.com287 просмотров