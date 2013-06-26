nickon

Сергей nickon

 
38 летУзбекистан/Ташкент
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка сайтов "под ключ" на базе собственных решений.

PHP5 (ООП), MySQL, JavaScript (+JQuery, ajax)

PHP фреймворки: Yii, Codeignitor

Основные направления деятельности:

• Написание грабберов\парсеров под любые задачи.

• Разработка сайтов "под ключ" на базе собственной CMS.

• Разработка собственных CMS под любые задачи и высоко нагруженные проекты.

• Решение ресурсоёмких задач.

• Анализ и оптимизация сторонних скриптов.

• Разработка модулей для различных CMS.

• Написание ТЗ.

• Управление проектами.

• Поддержка и сопровождение рабочих проектов.

• Администрирование, установка, настройка серверов на базе FreeBSD, Debian, Ubuntu (apache, nginx, postfix, exim, proftpd, mySQL, PostgreSQL, sqllite, squid, nagios, cacti, samba, rsync, iptables, ipfw, nat, ispmanager etc.)

• Защита от DDOS атак.

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLjQueryNginxApacheUbuntuDebianAjaxFreeBSD
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