Требуется разработать приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок267 просмотров

Требуется разработать приложение для эмуляции действий пользователя в браузере.

Подробности распишу при личной переписке.

14 лет назад
nickon
Сергей 
40 лет
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

keenua
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
14 лет назад
$200
3 дня
Очень понравилось работать с Максимом. Чётко и самое главное быстро выполнил поставленные задачи. Буду обращаться к нему в будущем.
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Работа прошла быстро и легко.

Заявки фрилансеров

keenua
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
14 лет назад