Приватно для Копытов Дмитрий. Доработать БД

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка103 просмотра

доделать систему учета

14 лет назад
kisun
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
И снова хорошо поработали. Работая с Дмитрием я всегда твердо знаю,что работа будет сделана как надо и в срок. Очень ответственно подходит к делу. Старается вникнуть во все процессы, чтобы сделать лучше, чем задумано. Спасибо)
Приятно поработали, как и в прошлый раз легко разрешили спорные вопросы. И хотя пришлось сделать несколько больше, чем предполагалось в задании, Дмитрий доплатил за это без просьбы с моей стороны, спасибо.

Заявки фрилансеров

Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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