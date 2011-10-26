Требуется доработать программу на C# экспортирующую XML для MS Project, чтобы: - в MS Project задачи выстраивались последовательно, а не параллельно (см. как есть ris1, а надо ris2) - передаваемые ресурсы в MS ...
Монетизация сайта
Разработать программу (механизм) монетизации онлайн-сайта. Услуги. Вопрос-ответ.
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