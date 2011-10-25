Нужна программа для рассылки писем

Требуется программа для рассылки писем. Я не совсем владею информацией, какой программой лучше воспользоваться.

За консультацию и дистрибутив программы выплачу вознаграждение.

Требования к программе:

- возможность создания базы рассылки (-базы поставщиков, - базы покупателей);

- была функция обхода спам-фильтров;

- функция отправки вложенных файлов;

- возможность получения отсчета о доставке или помещения его в спам!

- возможность ввода доп информации о поставщике или покупателе (телефон, адрес и т.д.)

- ну и другие удобные доп/функции...

В предложении прошу указать возможности программы (согласно требований, дополнительные функции) и стоимость ваших услуг! Заранее благодарен!

Можете написать в личку!

Оплачу срочным переводом через Сбербанк (БЛИЦ), либо Почта России (Форсаж)