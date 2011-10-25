софт для управление впн соединениями т.е работа с TAP-Win32 Provider V9 сетевые адаптеры интерфейс предоставим требуется сделать все по тз некий аналог http://hidemyass.cachefly.net/download/HMA-Pro-VPN-2.6.9-install.exe
Нужна программа для рассылки писем
Требуется программа для рассылки писем. Я не совсем владею информацией, какой программой лучше воспользоваться.
За консультацию и дистрибутив программы выплачу вознаграждение.
Требования к программе:
- возможность создания базы рассылки (-базы поставщиков, - базы покупателей);
- была функция обхода спам-фильтров;
- функция отправки вложенных файлов;
- возможность получения отсчета о доставке или помещения его в спам!
- возможность ввода доп информации о поставщике или покупателе (телефон, адрес и т.д.)
- ну и другие удобные доп/функции...
В предложении прошу указать возможности программы (согласно требований, дополнительные функции) и стоимость ваших услуг! Заранее благодарен!
Можете написать в личку!
Оплачу срочным переводом через Сбербанк (БЛИЦ), либо Почта России (Форсаж)
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