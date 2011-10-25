софт для управление впн соединениями т.е работа с TAP-Win32 Provider V9 сетевые адаптеры интерфейс предоставим требуется сделать все по тз некий аналог http://hidemyass.cachefly.net/download/HMA-Pro-VPN-2.6.9-install.exe
Программка на Visual Studio
Здравствуйте.
Нужен человек знающий Visual Studio. Задача несложная. Нужно написать в универе программку на MS Visual Studio 2008 (Express, бесплатная версия) используя OpenGL.
http://pmg.org.ru/nehe/ - по этой ссылке Вы найдёте всё что необходимо.
Чёткого задания нет, но нужно сделать программку с графикой где происходили бы какие то действия при нажатии клавиш, кликах мыши.
Я думаю, что можно создать вращающийся куб например в "космосе", который мог бы изменять цвета при нажатии определённых клавиш. Также при каких то действиях или нажатии стрелочных клавиш мог бы изменяться угол обзора на него (камера). Также можно смоделировать какие то частицы которые могли бы запускаться по таймеру... периодически.
Ну и наконец можно было бы сделать так (при нажатии какой то клавиши), чтобы потом куб мог раскрыться и из него выпал шар... также чтобы были кнопки перезапуска программы и старта, остановки где нибудь в углу. Вот как то так.
Срок до 2-3 дней, но для спеца - данная работа не займёт и дня.
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