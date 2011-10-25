Программка на Visual Studio

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Закрыт2 заявки332 просмотра

Здравствуйте.

Нужен человек знающий Visual Studio. Задача несложная. Нужно написать в универе программку на MS Visual Studio 2008 (Express, бесплатная версия) используя OpenGL.

http://pmg.org.ru/nehe/ - по этой ссылке Вы найдёте всё что необходимо.

Чёткого задания нет, но нужно сделать программку с графикой где происходили бы какие то действия при нажатии клавиш, кликах мыши.

Я думаю, что можно создать вращающийся куб например в "космосе", который мог бы изменять цвета при нажатии определённых клавиш. Также при каких то действиях или нажатии стрелочных клавиш мог бы изменяться угол обзора на него (камера). Также можно смоделировать какие то частицы которые могли бы запускаться по таймеру... периодически.

Ну и наконец можно было бы сделать так (при нажатии какой то клавиши), чтобы потом куб мог раскрыться и из него выпал шар... также чтобы были кнопки перезапуска программы и старта, остановки где нибудь в углу. Вот как то так.

Срок до 2-3 дней, но для спеца - данная работа не займёт и дня.

14 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Phoenix264
Александр 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день

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Phoenix264
Александр 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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