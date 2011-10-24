Обработка для 1С УТ10.3

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки138 просмотров

Сама задача:

Оказываем услуги организациям. Необходимо устанавливать стоимость услуги в зависимости от текущей задолженности. Каждые пол месяца осуществляется установка задолженности и цен на следующие пол месяца(обычно на 1 и 16 число месяца).

Более подробная информация в ТЗ.

14 лет назад
smolik
Игорь 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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