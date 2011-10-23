Формула/Макрос для Excel 2007

Приветствую!

Требуется решить задачу по сортировке данных в таблицах Excel 2007.

Вводная:

На первом листе 4 столбца строк с данными. Парт-намбер и три цены.

На втором штук 7 столбцов. Тоже парт-намбер, три цены, и дополнительная инфа (порядок столбцов не меняется).

Нужно вывести на третий лист строки (целиком со второго листа), при выполнения условия изменения данных в ценах, и использования сравнения при одинаковом парт-намбере. А данные по ценам в этом случае идут из второго листа.

От вас за сколько сделаете по деньгам. Срок пару дней.