Запись фото и видео.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок207 просмотров

Требуется разработчик для разработки ПО обеспечивающего функциональность записи видео и сьемки фото. Пример похожего ПО: http://sparkbooth.com/demo/

Детальное ТЗ будет выслано по майлу. В заявках пожалуйста оставляйте свой майл.

14 лет назад
viktorp
Виктор 
57 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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