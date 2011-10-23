Требуется мастер своего дела в scilab/matlab. Буду периодически брать консультации. Укажите ценник за час вашего времени. и примерное время когда вы онлайн: будни и выходные. Заявки скрыты.
Запись фото и видео.
Требуется разработчик для разработки ПО обеспечивающего функциональность записи видео и сьемки фото. Пример похожего ПО: http://sparkbooth.com/demo/
Детальное ТЗ будет выслано по майлу. В заявках пожалуйста оставляйте свой майл.
Заявки фрилансеров
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