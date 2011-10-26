Программа (Delphi, C++, VB), язык не важен

тз:

по нажатию кнопки прога читает одну следующую строку из тхт, и удаляет ее из него

затем эту строку она обрезает до знака "+"

вставляет эту строку в поле другой программы написанной на .net через сообщения между окнами

затем жмет в той проге кнопку (одну)

вместе с этим прога должна проверять перед операцией если есть в списке запущенных процессов указанный она должна его принудительно завершать

работать должно под windows server 2003

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