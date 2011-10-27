Нужно разработать 2 небольшие программки для обработки файлов с телефонными номерами.
Функция c# для редактирования метатегов картинок
Нужна функция для работы с метатегами файлов изображений (JPG). На скриншотах проиллюстрировано, что должна делать функция. Для демонстрации работы функции необходимо набросать небольшое демонстрационное приложение. У исполнителя должны иметься готовые наработки для осуществления задачи.
Функция должна работать под .NET2, быть прокомментированной. Также должен быть обработчик исключений.
Срок до завтра. Оплата 15$
Заявки фрилансеров
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