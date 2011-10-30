Проект под долговременную совместную работу. ТЗ нет, исполнитель его разработает сам. Есть задача, предложенное Вами решение и будет ТЗ. Желательно иметь базовые знания в онлайн покере. Если их нет, скачайте offsidebetpoker, зарегестрируйтесь (имя ...
Мини-программка Borland С++ (CppWebBrowser)
Нужно приложение использующее компонент CppWebBrowser. Цель: заходим на страницу сайта находим кнопку1 - кликаем по ней, находим на новой странице еще одну кнопку - кликаем, и в итоге нужно получить нужную страницу в браузере.
только Borland C++ Builder.
Оставляйте скайп(в icq, почту не пишу), цены, сроки.
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