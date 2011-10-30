Мини-программка Borland С++ (CppWebBrowser)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки189 просмотров

Нужно приложение использующее компонент CppWebBrowser. Цель: заходим на страницу сайта находим кнопку1 - кликаем по ней, находим на новой странице еще одну кнопку - кликаем, и в итоге нужно получить нужную страницу в браузере.

только Borland C++ Builder.

Оставляйте скайп(в icq, почту не пишу), цены, сроки.

14 лет назад
asiaol
50 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pogrupp
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Отличный программист, схватывает все на-лету. спасибо.
Отличный заказчик, приятный в общении + четкое ТЗ + своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

pogrupp
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад