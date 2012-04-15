Нарисовать главную магазина

$100
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок175 просмотров
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Требуется нарисовать простенькую главную страницу для магазина.

По бюджету: 60$. Срок 19.03 16:00

12 лет назад
xlusive
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
radiokid
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
Екатерина - отличный исполнитель, сотрудничали с ней по двум проектам, и в обоих случаях остались очень довольны.
Отличный заказчик, рекомендую
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