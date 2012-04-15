Нарисовать главную магазина

Нужен дизайн для турагенства. Указывайте цену за макет главной и внутренних! Аналог дизайна приложил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать простенькую главную страницу для магазина.
По бюджету: 60$. Срок 19.03 16:00
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