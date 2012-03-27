Одностраничный продающий сайт

$50
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки168 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать дизайн для одностраничного сайта по продаже антипробуксовочных лент.

Вот пример таких лент:

http://pup.ru/catalog/v_dorogu/prod-130/

http://www.antibuks.ru/

Нужна страница в лучших традициях landing page, способная донести до посетителя информацию о продукте, а самое главное продать. Страница должна включать разделы с информацией о товаре, доставке, оплате, каким-то образом оформленные блоки с фото и видео товара, форма для заказа.

12 лет назад
workforfood
Кирилл 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
radiokid
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Екатерина выполнила работу качественно и в срок, с учетом все пожеланий. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество!
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