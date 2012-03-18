Разработка логотипа, редизайн шаблона Joomla

Требуется разработать логотип и фирменный стиль (цветовая гамма и т.д) телекоммуникационной компании "Открытые телесистемы" "Open telesystems",

сделать редизайн первой страницы сайта www.opentelesystems.ru

Сферы деятельности

Предоставление в аренду ПО Microsoft, на своих виртуальных серверах

Услуги по переводу инфраструктуры предприятий с Microsoft на Linux

Предоставление пространства на виртуальных серверах в России и за границей

Услуги IP телефонии

Обслуживание IT инфраструктуры предприятий

В дальнейшем,по результатам работы, потребуется сделать дизайн сайта по восстановлению данных с повреждённых носителей