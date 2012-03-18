Редизайн + перенос на Bitrix

$600
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вёрстка под Битрикс, при этом сохранить всю существующую информацию на сайте и перенести на CMS BITRIX.

Информации не более 20 страниц сайта.

Задача в приложении.

Оплата по факту (Сроки до 25 апреля).

WM BL 126 TL 8, аттестат продавца.

Подробнее в ЛС.

12 лет назад
1QQ
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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