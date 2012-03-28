Переделать дизайн web-студии (2 стр.)

Вместо существующей шапки нарисовать слайдер. fire-design.com.ua

нарисовать 6 слайдов для слайдера

Главная: Сверху узкий хедер: Лого, "Сайты для продвижения" "Многоуровневое продвижение сайта", 2 телефона

Слоган: "Мы создаем ценности"

1-й слайд) Существующая шапка как 1-й слайд (8 исправить на 10, Представьте, что клиенты завтра кончились - бегите к нам!, более

150 выполненых проектов, гарантии)

2-й слайд) Нужен простой сайт, за кратчайший срок? Сайт + продвижение от 99 у.е.*

3-й слайд) Вы готовы заплатить за потенциального клиента: от 1-й грн?

4-й слайд) Что делает Web-мастер, когда ему нужны клиенты?

5-й слайд) Продающий интернет магазин за 20 дней!

6-й слайд) Прдвижение с услугой "Мы все делаем за Вас!"

Горизонтальное меню (с выпадкой)

Тело: организовать как здесь: http://www.unmedia.ru/, форма заказа

Ниже - немного текста для Seo

Футер - ссылки, телефон, кнопка "перезвонить Вам?"

2-я страница каталога: Заголовок, текст, галерея (большие превьюхи) подписи