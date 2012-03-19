Свежий мебельный дизайн.

Добрый вечер. Суть в следующем:

Есть почти готовый дизайн магазина мебели. Нужно срочно доработать, срок завтра к обеду, то есть к 12.00 по МСК. Сама просто не успеваю.

Перечень работ:

изменить размер шапки,

немного сместить блоки и кнопки,

полностью изменить футер,

если вы предложите свои личные коррективы буду рада.

заявки оставляйте здесь.

Спасибо!