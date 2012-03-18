Редизайн для сайта портала

Добрый день, требуется смена дизайна сайта. Примерный объём, тут http://sk-tula.ru/ нужно сделать 3 страницы: главная, список статей, техническая сроки 2-3 рабочих дня от вас готовность взяться сегодня, ссылки на портфолио и примерные цены п.с. в личку не писать, фразы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим редизайн сайта портала, интересует портфолио, сроки, стоимость. Обязательно наличие отзывов! Оставляйте координаты!
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