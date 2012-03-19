Дизайн для интернет-магазина

Нужно разработать дизайн информационного игрового портала. Всего основных будет три страницы. 1) Страница входа, на которой будут отображены картинки игр, доступных для выбора пользователю. При выборе пользователь переходит на главную страницу одного из проектов. 2)Они будут выполнены ...