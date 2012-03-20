Разработка 2-х дизайнов, аналог hh.ru и avito.ru

Требуется дизайн (редизайн) сайта, городской информационный портал. Ориентировочно необходимо разработать дизайн для 50 страниц и 50 блоков. Верстка html не нужна. Сейчас имеются макеты для главной странице, и нескольких внутренних страниц. Данные макеты необходимо переработать (редизайн). Работа и ...
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Доброго времени суток!
разрабатываются проекты, аналоги hh.ru и avito.ru
необходимы дизайны такого же уровня и такого же плана,
но чтобы не было полного сходства
требуются макеты главной и второстепенной страниц
только дизайн, верстку осуществлять будем самостоятельно
имеется ряд небольших пожеланий
все подробности будут обсуждаться с выбранным кандидатом
возможно исполнителей будет двое
предложения рассматриваются только с указанием цены, сроков, порядка оплаты вашего труда и с ссылкой на портфолио или лучшие работы
все предложения прошу оставлять только в проекте
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