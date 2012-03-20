Разработка 2-х дизайнов, аналог hh.ru и avito.ru

Доброго времени суток!

разрабатываются проекты, аналоги hh.ru и avito.ru

необходимы дизайны такого же уровня и такого же плана,

но чтобы не было полного сходства

требуются макеты главной и второстепенной страниц

только дизайн, верстку осуществлять будем самостоятельно

имеется ряд небольших пожеланий

все подробности будут обсуждаться с выбранным кандидатом

возможно исполнителей будет двое

предложения рассматриваются только с указанием цены, сроков, порядка оплаты вашего труда и с ссылкой на портфолио или лучшие работы

все предложения прошу оставлять только в проекте