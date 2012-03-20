Дизайн. Приватно для Dukalex

Нужно составить новый дизайн на сайт о сотовых телефонах. Вот страница о сотовом нокиа х6 http://sottel.uz/obzor/586-mobilnyj-telefon-nokija-x6.html Предлагайте ваши цены и сроки. плачу наличными в Ташкенте.
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