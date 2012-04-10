Приватный проект для AlexLosev

Необходимо разработать дизайн сайта рекламного агентства. Главную страницу, остальные будут однотипные. Не принципиально, а так пожелание – сайт должен быть выдержанным, с долей креатива. Логотип рекламного агентства здесь >> http://s43.radikal.ru/i099/1112/3d/3ab5bd0fbedb.jpg Бриф – файл "Бриф на дизайн ...
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Необходимо разработать дизайн сайта магазина стройматериалов.
Все подробности и техническое задание в личной переписке.
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