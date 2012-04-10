Приватный проект для AlexLosev

$360
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка94 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн сайта магазина стройматериалов.

Все подробности и техническое задание в личной переписке.

12 лет назад
filipyev
Игорь 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$360
10 дней
Александр отлично справился с проектом! Уровень работ высокий, качество исходников повышается. Верстальщику очень удобно работать с комментариями Александра. Спасибо :) Рекомендую Александра для сложных проектов. Он справится 100% :)
Не первый раз сотрудничаю с Игорем и по прежнему доволен результатом. У Игоря очень организованный, продуманный и профессиональный подход к работе и ее координации. Спасибо за проект! Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    Необходимо разработать дизайн сайта рекламного агентства. Главную страницу, остальные будут однотипные. Не принципиально, а так пожелание – сайт должен быть выдержанным, с долей креатива. Логотип рекламного агентства здесь &gt;&gt; http://s43.radikal.ru/i099/1112/3d/3ab5bd0fbedb.jpg Бриф – файл "Бриф на дизайн ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна сайта для автобизнеса

    $330

    Требования: Автозапчасти (Первое окно запчасти для автомобилей, второе окно запчасти для ATV), Автосалон - добавление авто, присутсвие ссылок на аукционы, Автосервис присутствие красных тонов, фотографии.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка 2-х дизайнов, аналог hh.ru и avito.ru

    Доброго времени суток! разрабатываются проекты, аналоги hh.ru и avito.ru необходимы дизайны такого же уровня и такого же плана, но чтобы не было полного сходства требуются макеты главной и второстепенной страниц только дизайн, верстку осуществлять ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта городского информационного портала

    $1000

    Требуется дизайн (редизайн) сайта, городской информационный портал. Ориентировочно необходимо разработать дизайн для 50 страниц и 50 блоков. Верстка html не нужна. Сейчас имеются макеты для главной странице, и нескольких внутренних страниц. Данные макеты необходимо переработать (редизайн). Работа и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка форума

    Необходимо: 1. Нарисовать качественный дизайн форума 2. Осуществить верстку, натяжку на Invision Power Board и настройку. От вас цена, сроки.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для интернет-аптеки

    Необходимо разработать современный дизайн для интернет-аптеки (интернет-магазин). Страницы, необходимые для прорисовки: - Главная - Список товаров - Карточка товара - Корзина Прикрепляю готовые прототипы первых трех самых важных страниц. От кандидатов нужны сроки, стоимость, и обязательное наличие портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать макет и натянуть на шаблон для DLE 9.5.

    $200

    Итак суть задания такова, нужно создать psd макет и натянуть его на шаблон для онлайн кинотеатра. Шаблон двухблочный. Подробности я скажу в личку. Основные требования: 1. Кросс-браузерность. 2. Валидный код. Требования к исполнителю: наличие портфолио, хорошие отзывы, регистрация не ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн игрового портала

    $250

    Нужно разработать дизайн информационного игрового портала. Всего основных будет три страницы. 1) Страница входа, на которой будут отображены картинки игр, доступных для выбора пользователю. При выборе пользователь переходит на главную страницу одного из проектов. 2)Они будут выполнены ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта музыкального канала

    Сайт http://iltime.tv Новый логотип: http://cs5222.userapi.com/u52546896/-14/w_494366fb.jpg Сделать рестайлинг сайта, сохраняя идею расположения меню, экрана эфира и чата и ниже модуля новостей и комментариев вконтакте. Пожелание - использовать нежно-голубой оттенок в фоне например, чтобы не было полностью белым бело все. Наличие ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад