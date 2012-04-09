Создание дизайна для нового сайта

Требуется создать маркетинговый сайт для определения спроса на нагрузочное оборудование.

Тех. задание прилагается по ссылке http://ifolder.ru/29405625 (сюда не умещалось).

Первый файл - это примерная структура. Единственное, что мы новости решили перенести в самый низ левой части, а каталог PDF также в левую часть над новостями.

Справа мы хотели бы видеть "медали" с нашими преимуществами (список будет отдельно) - 10 штук... в один или два ряда... под ними баннеры акций или наоборот (как лучше смотреться будет) и уже потом счётчики.

Дополнительные фото вышлю после подтверждения заказа.

http://www.grandmotors.ru - как пример дизайна.