Создание дизайна для нового сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок215 просмотров
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Требуется создать маркетинговый сайт для определения спроса на нагрузочное оборудование.

Тех. задание прилагается по ссылке http://ifolder.ru/29405625 (сюда не умещалось).

Первый файл - это примерная структура. Единственное, что мы новости решили перенести в самый низ левой части, а каталог PDF также в левую часть над новостями.

Справа мы хотели бы видеть "медали" с нашими преимуществами (список будет отдельно) - 10 штук... в один или два ряда... под ними баннеры акций или наоборот (как лучше смотреться будет) и уже потом счётчики.

Дополнительные фото вышлю после подтверждения заказа.

http://www.grandmotors.ru - как пример дизайна.

12 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
12 лет назад
$150
5 дней
Супер команда. Не смотря на очень сложное ТЗ, с работой справились на ура. Сотрудничество мы продолжаем. Я очень доволен Петром и его дизайнерами. Ещё раз выражаю им свою огромную благодарность!
Довольны работой с Алексеем, всегда интересные и четко сформулированные задачи, дает простор для творчества, оплата без задержек. Рекомендуем!
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