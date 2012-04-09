Создание дизайна для нового сайта

Нужен шик! Нужно чтоб сайт смотрелся дорогим. Бархат,золото узоры http://www.dom-kuznetsa.com.ua/ Пример сайта, который нравится.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать маркетинговый сайт для определения спроса на нагрузочное оборудование.
Тех. задание прилагается по ссылке http://ifolder.ru/29405625 (сюда не умещалось).
Первый файл - это примерная структура. Единственное, что мы новости решили перенести в самый низ левой части, а каталог PDF также в левую часть над новостями.
Справа мы хотели бы видеть "медали" с нашими преимуществами (список будет отдельно) - 10 штук... в один или два ряда... под ними баннеры акций или наоборот (как лучше смотреться будет) и уже потом счётчики.
Дополнительные фото вышлю после подтверждения заказа.
http://www.grandmotors.ru - как пример дизайна.
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