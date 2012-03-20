Добрый день!

Необходимо разработать дизайн сайта каталога продукции (только psd макет).

Фирменный стиль и логотип имеются.

Хотелось бы чтобы сайт заинтересовывал, и в первую очередь какой то графикой(слайдер, грамотные цветовые акценты но не переизбыток градиентов и т.д.).

Исходные данные:

Обобщенное ТЗ: http://dl.dropbox.com/u/16380446/vasen/vasen.ru.pdf

Логотип: http://dl.dropbox.com/u/16380446/vasen/Vasen.jpg

Каталог продукции: http://dl.dropbox.com/u/16380446/vasen/ppr.pdf

Упавка: http://dl.dropbox.com/u/16380446/vasen/upakovka.jpg

Проработать 4 страницы: главная, каталог продукции, страница категории товаров, страница с товаром. Будет меняться только тело страницы, основные блоки остаются неизменны.

Сайты конкурентов(нужно сделать лучше):

http://varmega.ru/

http://www.tebo.ru/

От Вас сроки, стоимость, и обязательное наличие портфолио.

Если есть вопросы - пишите в приват.