Дизайн сайта по потенции

Добрый день! Необходимо разработать дизайн сайта каталога продукции (только psd макет). Фирменный стиль и логотип имеются. Хотелось бы чтобы сайт заинтересовывал, и в первую очередь какой то графикой(слайдер, грамотные цветовые акценты но не переизбыток градиентов и т.д.). Исходные данные: Обобщенное ...