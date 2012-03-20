Дизайн сайта по потенции

Добрый день! Необходимо разработать дизайн сайта каталога продукции (только psd макет). Фирменный стиль и логотип имеются. Хотелось бы чтобы сайт заинтересовывал, и в первую очередь какой то графикой(слайдер, грамотные цветовые акценты но не переизбыток градиентов и т.д.). Исходные данные: Обобщенное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный дизайнер, для дизайна сайта о продукте по потенции.
В дизайне должно быть:
1. Шапка не выше 250 пикс.
2. Две колонки (под текст и под меню)
3. Насыщенная гама цветов гармонирующая с дизайном коробки (картинку товара предоставлю)
4. Ширина - 960 пикс.
5. ГРАМОТНО оформленный текст (!) и легко читаемый (шрифт 13 пикс.)
6. Примеры активных/пассивных ссылок, кнопок и пунктов меню
7. Изображение товара с эффектом 3D
8. Красиво оформленные поля заполняемой формы (для ФИО, E-mail и т.п.)
Бюджет на всё 3000р.
Более подробное ТЗ в ЛС.
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