Дизайн сайта по потенции

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок179 просмотров
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Требуется опытный дизайнер, для дизайна сайта о продукте по потенции.

В дизайне должно быть:

1. Шапка не выше 250 пикс.

2. Две колонки (под текст и под меню)

3. Насыщенная гама цветов гармонирующая с дизайном коробки (картинку товара предоставлю)

4. Ширина - 960 пикс.

5. ГРАМОТНО оформленный текст (!) и легко читаемый (шрифт 13 пикс.)

6. Примеры активных/пассивных ссылок, кнопок и пунктов меню

7. Изображение товара с эффектом 3D

8. Красиво оформленные поля заполняемой формы (для ФИО, E-mail и т.п.)

Бюджет на всё 3000р.

Более подробное ТЗ в ЛС.

Дизайн сайта
12 лет назад
shabashim
Илья 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$70
3 дня
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