Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок282 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен шик! Нужно чтоб сайт смотрелся дорогим. Бархат,золото узоры

http://www.dom-kuznetsa.com.ua/

Пример сайта, который нравится.

Дизайн сайта
12 лет назад
WebArtyom
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
Выбранный исполнитель
julia_gorbach
Юлия Горбач 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Адекватная и очень приятная в общении девушка! Быстро и качественно всё сделала! Очень рад был сотрудничать и продолжу сотрудничество обязательно!
Артем очень приятный заказчик. Четко сформулировал задачу. Во время работы направлял и содействовал. Было очень приятно сотрудничать. п.с. Рада знакомству-))
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта по потенции

    Требуется опытный дизайнер, для дизайна сайта о продукте по потенции. В дизайне должно быть: 1. Шапка не выше 250 пикс. 2. Две колонки (под текст и под меню) 3. Насыщенная гама цветов гармонирующая с дизайном коробки (картинку товара предоставлю) 4. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта каталога продукции

    Добрый день! Необходимо разработать дизайн сайта каталога продукции (только psd макет). Фирменный стиль и логотип имеются. Хотелось бы чтобы сайт заинтересовывал, и в первую очередь какой то графикой(слайдер, грамотные цветовые акценты но не переизбыток градиентов и т.д.). Исходные данные: Обобщенное ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сотовые телефоны

    $50

    Нужно составить новый дизайн на сайт о сотовых телефонах. Вот страница о сотовом нокиа х6 http://sottel.uz/obzor/586-mobilnyj-telefon-nokija-x6.html Предлагайте ваши цены и сроки. плачу наличными в Ташкенте.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    Необходимо разработать дизайн сайта рекламного агентства. Главную страницу, остальные будут однотипные. Не принципиально, а так пожелание – сайт должен быть выдержанным, с долей креатива. Логотип рекламного агентства здесь &gt;&gt; http://s43.radikal.ru/i099/1112/3d/3ab5bd0fbedb.jpg Бриф – файл "Бриф на дизайн ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна сайта для автобизнеса

    $330

    Требования: Автозапчасти (Первое окно запчасти для автомобилей, второе окно запчасти для ATV), Автосалон - добавление авто, присутсвие ссылок на аукционы, Автосервис присутствие красных тонов, фотографии.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка 2-х дизайнов, аналог hh.ru и avito.ru

    Доброго времени суток! разрабатываются проекты, аналоги hh.ru и avito.ru необходимы дизайны такого же уровня и такого же плана, но чтобы не было полного сходства требуются макеты главной и второстепенной страниц только дизайн, верстку осуществлять ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта городского информационного портала

    $1000

    Требуется дизайн (редизайн) сайта, городской информационный портал. Ориентировочно необходимо разработать дизайн для 50 страниц и 50 блоков. Верстка html не нужна. Сейчас имеются макеты для главной странице, и нескольких внутренних страниц. Данные макеты необходимо переработать (редизайн). Работа и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад