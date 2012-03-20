Дизайн купонного сайта

Нам в команду нужен дизайнер сайтов.

Хорошим началом нашего сотрудничества мог бы стать проект по созданию дизайна "купонного" сайта.

Нужен дизайнер с хорошим вкусом и владением фотошопа.

Дайте 2-3 ссылки на свои работы (если есть этой тематики, тоже показывайте)

Просьба в ICQ и Skype не писать, все заявки оставлять здесь.